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Десятки уголовных дел возбудили по фактам лесных пожаров в Карелии

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В Карелии возбудили 51 уголовное дело из-за лесных пожаров, которые бушевали в республике этим летом. Всего во время пожароопасного сезона зафиксировано 299 возгораний. Чаще всего их причиной были природные факторы, например сухие грозы.

Но еще одной серьезной причиной был человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем. Виновные обязаны возместить нанесенный ущерб, который был причинен природе, и затраты государства на ликвидацию пожара. Об этом ИА FlashNord сообщили в региональном правительстве.

Ранее власти Карелии решили сдать в аренду известный туристический объект — гору Вооттоваара. Речь идет о лесном участке площадью 1,6 га, где пока нет ни деревянных настилов, ни экотроп для туристов, ни стендов с информацией. Новый арендатор, с которым будет заключен договор после проведения аукциона, должен будет это сделать. На горе оборудуют места для разведения костров, установят пожарный инвентарь.

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