Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Посетители катка на ВДНХ смогут застраховаться от травм
Спорт
Сборная России по футболу сыграет с командой Польши в стыковом матче ЧМ-2022
Общество
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии нового штамма COVID-19 в РФ
Мир
Переговоры Путина, Алиева и Пашиняна продлились три часа
Экономика
Цена нефти Brent упала ниже $73 за баррель впервые с 12 сентября
Туризм
Приостановка авиасообщения с Танзанией продлена до 1 февраля
Мир
РФ ограничит въезд иностранцев из ряда африканских стран и Гонконга
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей

Реку Старая Яхрома обследовали в Дмитровском округе Подмосковья

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Дмитровском округе Московской области специалисты завершили обследование реки Старая Яхрома. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

По данным властей, с жалобой на незаконные работы на территории водного объекта обратились местные жители. В ходе проверки было установлено, что у подрядчика отсутствует разрешение на предоставление реки в пользование.

Как выяснилось, работы могут повлечь подтопление города Дмитрова. Комиссия составила акт и направила его в надзорные органы.

Рабочую группу по обследованию водных объектов создали в конце 2020 года, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня». За время ее существования специалисты провели пять проверок водных объектов в Дмитровском округе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021