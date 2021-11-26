Реку Старая Яхрома обследовали в Дмитровском округе Подмосковья

В Дмитровском округе Московской области специалисты завершили обследование реки Старая Яхрома. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

По данным властей, с жалобой на незаконные работы на территории водного объекта обратились местные жители. В ходе проверки было установлено, что у подрядчика отсутствует разрешение на предоставление реки в пользование.

Как выяснилось, работы могут повлечь подтопление города Дмитрова. Комиссия составила акт и направила его в надзорные органы.

Рабочую группу по обследованию водных объектов создали в конце 2020 года, уточняет интернет-портал «Подмосковье сегодня». За время ее существования специалисты провели пять проверок водных объектов в Дмитровском округе.