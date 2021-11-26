Задолженность по зарплате на треть сократили в Псковской области

По состоянию на 1 ноября в Псковской области просроченная задолженность по зарплате сотрудникам составляет 3 млн 155 тыс. рублей. Это на 1 млн 416 тыс., или на 31%, меньше, чем 1 октября.

В пресс-службе Псковстата «Псковской ленте новостей» рассказали, что вся сумма просроченной задолженности по зарплате образовалась из-за отсутствия у организаций собственных средств. Численность сотрудников, которым вовремя не выплатили зарплату, составила 121 человек. В расчете на одного работника это 26 074 рубля.

В основном долги по зарплате фиксируются на обрабатывающих предприятиях (20,5%) и в сфере транспорта (79,5%).

В конце октября сообщалось, что с начала года уровень долговой нагрузки россиян существенно вырос: с 27% до 35%. Таким образом, в среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств.