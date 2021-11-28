В последнее воскресенье месяца (в этом году — 28 ноября) в России отмечается День матери. В этом году праздник впервые уравновесил День отца — за ним закрепили третье воскресенье октября. Быть родителями очень непросто. Эта роль сопряжена с ответственностью, ожиданиями, серьезными жизненными решениями для супругов.

Всё еще сложнее, если пара принимает решение стать приемными родителями. Очень часто люди совершенно не представляют, какой ребенок будет расти у них в семье. Нередко приемные родители в итоге отказываются от него, поскольку оказались не готовы к сложностям — а они неизбежны в процессе адаптации к новой жизни. После такого отказа ребенок повторно переживает травму, которая останется с ним на всю жизнь.

С теми, кто решился взять малыша из детского дома, нужно обязательно говорить про их ожидания. У потенциальных приемных родителей в голове есть некий образ сироты, который сформировался на основе их жизненного опыта. В нашем обществе очень много мифов относительно того, что нужно такому ребенку. Кажется, достаточно его обогреть, полюбить. Люди совсем не представляют, с чем сопряжено усыновление ребенка.

Если сирота приходит в неполную семью, то это дополнительные риски. Есть много вещей в воспитании, в быту, в отношениях, с которыми мама в силу своей природы не в состоянии справиться в одиночку. Мать и отец выполняют разные роли в семье, и ребенку важно это видеть. По этой причине у нас в Центре семейного устройства Марфо-Мариинской обители организовано обучение именно семейных пар.

Бывает так, что люди хотят взять в семью ребенка не ради него самого, а чтобы решить свои внутренние проблемы и проблемы своей семьи. Когда стремятся во что бы то ни стало, несмотря даже на неблагоприятные обстоятельства, усыновить ребенка, за этим обычно стоит какая-то очень сложная история.

Люди могут так пытаться заполнить пустоту, обрести смысл жизни, наладить отношения с супругом. Но если семья не справилась со своими обстоятельствами, то с появлением приемного ребенка возникают большие риски для конфликтов и других сложностей. Поэтому при подготовке к приемному родительству обязательно нужно посвятить время анализу жизненного опыта, который может негативно повлиять на воспитание приемного ребенка.

Однажды в нашу школу обратилась женщина, которая в приемной дочери увидела образ идеального ребенка и влюбилась в этот образ. В реальности же оказалось, что девочка обладает другим характером, привычками, у нее совершенно иные реакции на происходящее. Это вызывало в матери злость, разочарование, обиду, хотя на самом деле так рушились ее иллюзии. Сам процесс удочерения шел не очень гладко — муж выступал против, нужно было воспитывать второго ребенка, проявилось много старых неразрешенных в семье проблем, сильно пошатнулись супружеские отношения. Женщина столкнулась с тем, что сама не соответствует своим представлениям о хорошей матери. Только с помощью психолога удалось постепенно привести ситуацию в норму.

Поэтому родители должны прежде всего разобраться в своем внутреннем мире. Если супруги потеряли ребенка и еще не пережили горе, им пока противопоказано обучение. До тех пор, пока не произойдет внутренняя сепарация, отделение, отпускание, то никакие другие отношения без переноса этого образа невозможны. В приемном сыне или дочке будут всегда бессознательно видеть образ своего ребенка.

Самое главное и сложное — терпеливо и с пониманием относиться к поведению и реакциям приемного воспитанника. Они могут совсем не соответствовать вашим ожиданиям. Суть приемного родительства в том, чтобы помогать. И это очень сложный, тернистый путь. Принятие — это путь зрелости. Принимать — значит уметь видеть в человеке его истинную природу. Именно через принятие рождается любовь.

Родителям важна работа над собой и осознание собственных слабых и сильных сторон. Без понимания себя будет сложно понять своего ребенка, реагировать на непростые проявления характера.

Поэтому задача родителей — не показать ребенку, как правильно, а сперва увидеть, что за личность пришла к ним в семью, какой у него характер, таланты, предрасположенности. После этого нужно постараться терпеливо отнестись к его недостаткам и раскрыть лучшие стороны. В этом и есть подвиг приемного родительства.

Автор — психолог, руководитель Центра семейного устройства и Школы приемных родителей Марфо-Мариинской обители и православной службы помощи «Милосердие»

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