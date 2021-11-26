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Капитальный ремонт водовода провели на севере Тамбова

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Капитальный ремонт напорного водовода завершился на севере Тамбова. Качество водоснабжения повысилось для жителей улиц Советской, Рылеева, Мичуринской, бульвара Энтузиастов и Моршанского шоссе.

Длина аварийного участка составляет 60 м. За прошлые годы было устранено четыре крупных повреждения. Теперь рабочие заменили чугунную трубу полиэтиленовой. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

Помимо трубы, специалисты установили новые задвижки. Стоимость ремонта составила 1,2 млн рублей.

Также в 2021 году проведен капитальный ремонт сетей водоснабжения на улицах Железнодорожной и Ново-Южной. Произведена замена 341 м дефектных участков водопровода и 484 м участков канализации.

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