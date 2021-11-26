В Лондоне продадут работы Петрова-Водкина, Айвазовского и Фаберже

В Лондоне пройдет неделя торгов русским искусством. Аукционный дом Sotheby’s предложит коллекционерам неофициальное советское искусство 1960–1980-х годов, один из самых крупных и ценных флоральных этюдов Карла Фаберже, ранний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина и драгоценности российской императорской семьи.

Самым дорогим лотом станет «Натюрморт с яблоками» Петрова-Водкина (эстимейт: £2,5–3,5 млн), написанный в тот же период, когда было создано знаменитое «Купание красного коня». Кроме того, на торги будет выставлено два итальянских вида кисти Ивана Айвазовского (эстимейт: £600–800 тыс.).

В собрании нонконформистов наибольшую ценность представляет монументальное полотно Эрика Булатова «Небо и море» 1985 года (эстимейт: £600–800 тыс.). Картина участвовала в первой зарубежной выставке Булатова, состоявшейся в Цюрихе в 1988 году. «Небо и море» также можно было увидеть на масштабной ретроспективе художника, которая прошла в Третьяковской галерее в 2006 году.

«Зарубежные аукционные дома традиционно делают ставку на самые востребованные сегменты русского искусства: авангард, который в данном случае представлен действительно отличной вещью Петрова-Водкина, и нонконформистов — а это не только Булатов, но и не менее популярный на Западе Илья Кабаков. Вместе с тем, поскольку многие покупатели из России ориентированы на самые классические образцы, в торгах неизменно присутствуют и главные русские пейзажисты XIX века — Айвазовский и Шишкин. Цены на них давно не демонстрируют явной динамики, но спрос остается стабильным» — рассказал кандидат искусствоведения, обозреватель «Известий» Сергей Уваров.

Помимо живописи на в рамках русских торгов будут представлены и предметы декоративно-прикладного искусства. И здесь на первом плане — работы Фаберже: три этюда с флоральными мотивами (яблоневый цвет, фиалка и анютины глазки). Наиболее дорогая из них — фиалка. Ее оценка составляет £250–350 тыс.