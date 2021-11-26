Названы главные итоги гуманизации судебной системы России в 2021 году

Российская судебная система в 2021 году сделала значительные шаги в сторону гуманизации. О ключевых преобразованиях в этой сфере в уходящем году пишет РАПСИ.

Так, вектор на гуманизацию задал председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев.

«Гуманизм как основа государственной политики и правовой системы России получил закрепление в статье 2 Конституции РФ, в соответствии с которой человек, его права и свободы являются высшей ценностью в государстве, а признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанностью государства», — отмечал он в своей статье для «Российской газете» год назад.

Намеченный курс уже применяется в судебной практике. Так, за первое полугодие 2021-го российские суды прекратили уголовные дела в отношении 23% от числа всех российских подсудимых по соответствующим статьям закона. Нередко обвиняемым назначали судебный штраф вместо уголовного наказания.

Еще одним важным трендом текущего года стала позиция Верховного суда в отношении граждан, обвиняемых в превышении допустимых пределов самообороны. Так, были отменены обвинительные приговоры, вынесенные в отношении лиц, которые однозначно были поставлены именно в ситуацию самозащиты.

Уделяется особое внимание и проблеме домашнего насилия. В этом году по инициативе Лебедева были внесены поправки в УПК, предполагающие отмену института частного обвинения для ряда преступлений, в том числе попадающих в категории семейно-бытового насилия.

Кроме того, сейчас Минюст завершает разработку проекта нового нормативного правового акта. Согласно ему, к основаниям, препятствующим содержанию в СИЗО, будут отнесены беременность и роды, расстройства питания и нарушения обмена веществ, системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения и мочеполовой системы. Также к данному списку могут отнести различные виды туберкулеза, болезнь Паркинсона, эпилепсию, патологии зрения, лейкоз, лимфому, новообразования, требующие хирургического вмешательства, паллиативные состояния и другие тяжелые недуги, несовместимые с условиями содержания под стражей.