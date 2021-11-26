Женский марш протеста в Стамбуле разогнали слезоточивым газом, сообщает телеканал «Известия».

Акцию проводили против насилия в отношении женщин. Во время шествия звучали политические лозунги. Участницы марша требовали отставки правительства. Феминистки возмущались резким падением курса турецкой лиры.

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