Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Состояние пострадавших на шахте «Листвяжная» за сутки не ухудшилось
Мир
Полиция применила слезоточивый газ против участниц марша в Стамбуле
Общество
Сбежавшая рысь почти сутки гуляла по Подмосковью
Мир
Израиль запретил полеты в семь стран Африки из-за нового штамма COVID-19
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Общество
Шахта «Листвяжная» будет заполнена метаном для дальнейших работ
Мир
Будущий канцлер ФРГ Шольц выступил против введения нового локдауна
Армия
В Восточный военный округ поставят РСЗО «Торнадо-С»
Мир
Британия приостановит полеты в шесть стран из-за нового штамма COVID-19
Мир
В ГБР Украины допустили возможность вызова Зеленского на допрос

Женский марш протеста в Стамбуле разогнали слезоточивым газом

0
Выделить главное
вкл
выкл

Женский марш протеста в Стамбуле разогнали слезоточивым газом, сообщает телеканал «Известия».

Акцию проводили против насилия в отношении женщин. Во время шествия звучали политические лозунги. Участницы марша требовали отставки правительства. Феминистки возмущались резким падением курса турецкой лиры.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021