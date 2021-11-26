Губернатор Кузбасса рассказал о поддержке семей погибших на шахте

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал о поддержке родственников погибших горняков на шахте «Листвяжная», сообщает телеканал «Известия».

«Здесь, на территории шахты, в помещении столовой была организована работа с родственниками и людьми, которые потеряли своих близких. Там список 46 человек висит. Мы разговаривали, я выходил, дважды открыто рассказывал ситуацию, всё как есть», — сообщил глава региона.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.