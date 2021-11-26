Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
В отрасли ждут роста цен на гаджеты в РФ на 15–17%
Мир
Подозреваемого в стрельбе в Канаде задержали
Экономика
Систему tax free продлят до конца 2022 года
Армия
За неделю 35 самолетов и шесть беспилотников вели разведку у границ РФ
Экономика
Мошенничества в «черную пятницу» могут превысить 300 млн рублей
Мир
ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма COVID-19
Мир
Бизнес США попросил Госдеп признать «Спутник V»
Экономика
До конца года в РФ безналичные покупки в 1,5 раза превысят снятие наличных
Мир
Фура опрокинулась и раздавила такси с тремя людьми в Харькове
Армия
На Балтике активизировалась воздушная разведка НАТО
Сюжет:

Источники назвали предполагаемую виновницу дыры на МКС

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отверстие на МКС могла проделать астронавт NASA Серина Ауньон-Ченселлор, выяснили «Известия».

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Как выяснилось позднее, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09», прямо за санузлом. После осмотра места ЧП космонавты нашли семь следов попыток сверления и одну сквозную дыру.

Дыры космоса: происхождение отверстия в «Союзе» может остаться тайной
Российские ученые заявили о невозможности со 100-процентной точностью определить причины разгерметизации на МКС

Через некоторое время стали появляться сообщения о том, что отверстие сделала Ауньон-Ченселлор, которая в то время находилась на МКС. В частности, такой вариант озвучили летчик-космонавт РФ Елена Кондакова и бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский. Впрочем, официально эту информацию до сих пор не подтверждает ни «Роскосмос», ни NASA.

Изучив ситуацию, «Известия» пришли к выводу, что существует минимум две версии, которые могут объяснить поступок астронавта.

Первая версия гласит, что Серина хотела вернуться на Землю из-за проблем со здоровьем, так как в ее шейной вене образовался тромб. С помощью сверления отверстия в корпусе корабля она хотела ускорить свое возвращение на Землю. Просьба о срочной эвакуации с МКС — это ЧП, срыв исследовательской программы, огромные финансовые затраты и конец карьеры в космосе, поэтому ей пришлось пойти на ухищрения.

Но есть еще одна версия того, почему Серина могла рискнуть жизнью людей и целостностью корабля «Союз». О ней «Известиям» рассказал источник, знакомый с подробностями инцидента, произошедшего на станции.

Согласно рассказу собеседника редакции, еще до полета у Серины завязались романтические отношения с одним из членов экипажа, при этом с кем именно — неизвестно. Однако уже на станции пара поругалась. Конфликт был настолько сильным, что женщина просто не могла находиться в замкнутом пространстве с возлюбленным.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полет ненормальный: чем болела астронавт, подозреваемая в «авторстве» дыры на МКС

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021