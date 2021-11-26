Источники назвали предполагаемую виновницу дыры на МКС

Отверстие на МКС могла проделать астронавт NASA Серина Ауньон-Ченселлор, выяснили «Известия».

30 августа 2018 года на МКС упало давление. Как выяснилось позднее, воздух уходил через отверстие в бытовом отсеке «Союза МС-09», прямо за санузлом. После осмотра места ЧП космонавты нашли семь следов попыток сверления и одну сквозную дыру.

Через некоторое время стали появляться сообщения о том, что отверстие сделала Ауньон-Ченселлор, которая в то время находилась на МКС. В частности, такой вариант озвучили летчик-космонавт РФ Елена Кондакова и бывший директор космодрома Байконур Евгений Раковский. Впрочем, официально эту информацию до сих пор не подтверждает ни «Роскосмос», ни NASA.

Изучив ситуацию, «Известия» пришли к выводу, что существует минимум две версии, которые могут объяснить поступок астронавта.

Первая версия гласит, что Серина хотела вернуться на Землю из-за проблем со здоровьем, так как в ее шейной вене образовался тромб. С помощью сверления отверстия в корпусе корабля она хотела ускорить свое возвращение на Землю. Просьба о срочной эвакуации с МКС — это ЧП, срыв исследовательской программы, огромные финансовые затраты и конец карьеры в космосе, поэтому ей пришлось пойти на ухищрения.

Но есть еще одна версия того, почему Серина могла рискнуть жизнью людей и целостностью корабля «Союз». О ней «Известиям» рассказал источник, знакомый с подробностями инцидента, произошедшего на станции.

Согласно рассказу собеседника редакции, еще до полета у Серины завязались романтические отношения с одним из членов экипажа, при этом с кем именно — неизвестно. Однако уже на станции пара поругалась. Конфликт был настолько сильным, что женщина просто не могла находиться в замкнутом пространстве с возлюбленным.

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Полет ненормальный: чем болела астронавт, подозреваемая в «авторстве» дыры на МКС