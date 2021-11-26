ВОЗ созвала экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

ВОЗ проведет в пятницу чрезвычайную встречу, сообщает издание Financial Times. Эксперты обсудят ситуацию с новым штаммом коронавируса, обнаруженным в ЮАР и Ботсване, сообщает телеканал «Известия».

Новый вид собираются определить в категорию «вызывающий обеспокоенность» или «вызывающий интерес».

По оценкам директора Центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР, около 90% новых случаев заболевания в одной из провинций страны вызваны новым штаммом.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.