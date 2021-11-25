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В аэропорту Шереметьево прошла эвакуация

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В московском аэропорту Шереметьево вечером 25 ноября прошла эвакуация в рамках учебной тревоги, заявил представитель воздушной гавани «Известиям» в четверг, 25 ноября.

Ранее в этот день Telegram-канал Москвач опубликовал ролик, на котором слышно, как служба аэропорта просит всех покинуть один из терминалов из-за технических неполадок.

19 ноября в аэропорту Шереметьево посетитель устроил дебош в магазине Duty Free. На записи видно, как авиапассажир берет с прилавка две бутылки алкоголя, разбивает их и, сделав «розочки», намеревается напасть на охранника воздушной гавани. Дебошир был нейтрализован, никто не пострадал.

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