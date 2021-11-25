В отелях курортов Египта и на Мальдивах заканчиваются места на Новый год

Россияне могут лишиться отдыха за границей на Новый год. В отелях Египта и на Мальдивах заканчиваются места. О дефиците номеров сообщают туроператоры. В гостиницах у Красного моря почти всё заполнено, сообщает телеканал «Известия». На Мальдивах люксовый сегмент во многих отелях уже распродан. Заканчиваются путевки в Турцию, Доминикану, Дубай и на Сейшелы. Популярные гостиницы каждый день встают на «стоп». Ажиотаж наблюдается, несмотря на то что цены на туры в среднем выросли на 25–30% по сравнению с 2019 годом. Бронирование уже в восемь раз превышает показатель 2020 года.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.