Космический корабль «Прогресс МС-17» затопили в Тихом океане

Грузовой корабль «Прогресс МС-17» затоплен в несудоходном районе Тихого океана после того, как произошла его отстыковка от Международной космической станции (МСК) и сход с орбиты. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила госкорпорация «Роскосмос» на своем сайте.

Отмечается, что корабль отстыковался от многоцелевого лабораторного модуля «Наука» в 14:23 по московскому времени.

«Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали в 18:17:12 мск на «кладбище космических кораблей» в несудоходном районе южной части Тихого океана в 1,8 тыс. км от города Веллингтона и 7,7 тыс. км от города Сантьяго», — сказано в сообщении.

22 октября корабль пристыковался к модулю «Наука» МКС, чтобы провести ряд мероприятий по проверке герметичности топливных магистралей модуля для подготовки его двигателей для управления ориентацией станции.

«Прогресс МС-17» был выведен на целевую орбиту 30 июня ракетой-носителем «Союз-2.1а». 2 июля «грузовик» совершил стыковку с малым исследовательским модулем «Поиск» российского сегмента МКС.