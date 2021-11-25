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Топ-менеджер Saxo Bank предсказал укрепление рубля до 69–70 за доллар

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В следующем году рубль может окрепнуть до уровня 69–70 за один доллар. Такой прогноз дал главный экономист датского Saxo Bank Стин Якобсен. По его мнению, российскую валюту поддержат прагматичные шаги нашего Центробанка, а также рост мировых цен на сырье, передает телеканал «Известия». Топ-менеджер Saxo Bank уверен, что после запуска газопровода «Северный поток – 2» рубль станет сильнее. К концу этого года инфляция в России составит 7–10%, полагает зарубежный эксперт. В Банке России считают, что его денежно-кредитная политика позволит через год вернуть темпы роста потребительских цен в диапазон 4–4,5%.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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