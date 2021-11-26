Группа Deep Purple выпускает свой первый альбом каверов

Британская группа Deep Purple выпускает первый в истории альбом каверов. В сборник Turning To Crime вошли 10 композиций, на обложке диска участники

представлены в виде магшотов (фотографий под арестом), сообщает телеканал «Известия».

Подробности об альбоме рассказал бас-гитарист Deep Purple Роджер Гловер.



«Процесс выбора песен был очень занятным делом. Я считаю, что за последние 30–40 лет вышло не так много хитов, которые действительно поразили бы воображение участников Deep Purple. Все мы из той группы людей, что взрослели в 50–70-х гг. И это была та музыкальная эпоха, которая формировала нас и как музыкантов, и просто как людей. Поэтому совершенно логично, что для этого альбома каверов мы отобрали наши любимые песни именно этой поры. И всё это происходило в режиме телефонных и видеоконференций. Наш продюсер Боб Эзрин был нашим капитаном, и он сказал: «Давайте каждый из вас составит список из 10 композиций, а потом просто проголосуем, выбрав из 50-ти 10–15». Так и поступили. Да, конечно, оригиналы — для нас это что-то святое, но, главное, чем мы точно не хотели заниматься, — это тупо копировать отобранные песни. И даже если мы использовали местами оригинальные аранжировки этих вещей, то всё равно сыграли их в новом уникальном ключе. Более того, мы много какой отсебятины привнесли в эти песни. Но всё равно они остались узнаваемыми!» — рассказал музыкант.

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