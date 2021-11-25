Благоустройство площади имени Маршала Жукова завершили в Орле

В Орле завершилось благоустройство площади имени Маршала Жукова. Из областного бюджета на реализацию проекта направили свыше 71 млн рублей.

Подрядчик уложил тротуарную плитку, установил пешеходные ограждения, нанес дорожную разметку и установил знаки. На площади организовали 120 парковочных мест, а также уютные места для прогулок. Кроме того, проведена система уличного освещения и система водоотведения дождевых вод. Высажено порядка 600 кустарников и 134 взрослых дерева. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

На пересечении улиц Тургенева, Лескова и Осипенко установили новую систему дорожного регулирования. На площади около 3 тыс. кв. м уложен рулонный газон.

Проект благоустройства был выбран по итогам голосования местных жителей.