Instagram начал блокировать аккаунты антипрививочников

Instagram ограничил подписку на актрису Марию Шукшину. Пользователей предупреждают о ложной информации на странице артистки в соцсети. Шукшина — одна из тех звезд, кто против массовой вакцинации, передает телеканал «Известия». Актриса заявляет о якобы сомнительной пользе препаратов. Артистка говорит, что вакцины от COVID-19 еще плохо изучены. В число так называемых антипрививочников входят также Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Петр Толстой, а также Константин Кинчев и Юрий Лоза. В среду врачи 11 больниц обратились к известным людям, которые против массовой вакцинации. Медики предложили показать «красные зоны» и реанимации, чтобы переубедить антипрививочников.

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