25 ноября прошло награждение премии «Экология - дело каждого»

Федеральная служба в сфере природопользования (Росприроднадзор) 25 ноября в рамках онлайн-конференции объявила итоги Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» и представила к наградам около 200 финалистов.

«Итоги премии подведены. Это долгожданный момент для очень многих. У жюри были жаркие споры и хотелось отметить каждого ребёнка, каждую школу и учреждение, которых мы увидели. Действительно пришло много достойных работ. Поэтому жюри приняло решение определить не только победителей, но и наградить ребят специальными призами. Для кого-то это станет путёвка на море или во Всероссийский детский центр «Орлёнок», для кого-то - гаджеты или умная колонка. Главными призами для обладателей первых, вторых, третьих мест станут смартфоны, планшеты, сертификаты на реализацию экологических проектов, интерактивные доски, проекторы и ноутбуки для школ», - сказала руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что по решению председателя жюри Виктории Абрамченко Гран-при премии удостоена 12-летняя Вера Баукина из Санкт-Петербурга. Она создала «Экологические уроки ёжика Сыроежкина» и обучает первоклашек экологическому этикету. Вера стала лидером по числу отправленных работ на конкурс – более полусотни почти во всех 12 номинациях конкурса. Дипломом первой степени от вице-премьера РФ награждены две семьи из Грозного и деревни Чигасово Московской области Тимошенко и Закраиловых, сделавшие экологический заплыв «За чистый Байкал». Дипломом второй степени отмечена ГБОУ г.Москвы Центр реабилитации и образования №7, которое вместе с воспитанниками перерабатывает бумагу и создает из неё блокноты, а также использует в работе с детьми собственную методику - бабочкотерапию. Дипломом третьей степени от вице-премьера РФ награждена Айша Сабыржанкызы из посёлка Отенай Алматинской области Казахстана.

Глава Росприроднадзора отметила, что дети с особенностями шли на равных с остальными и очень активно себя проявили и заняли в том числе призовые места. Это Ирина Чебарёва из города Балашиха Московской области, которая танцевала пронзительный танец на коляске и посвятила его проблеме сохранения окружающей среды. Юлия Немцева из Наро-Фоминской школы для обучающихся с ОВЗ, которая рассказала о проблеме лесных пожаров.

«Премия охватила очень много стран. Дети присылали работы из разных точек света. В иностранной номинации «Экология в мире», где конкурсанты рассказывали об уникальном экологическом опыте своей территории, первое место в возрастной категории от 7 до 11 лет занял Сантиаго Ариэль де ла Круз Куба из Перу с видеороликом о роботе Кипи; второе место – Луис Альберто Дель Сид Домингес из Панамы; Авлиёвкулова Сафина из Узбекистана. В старшей категории первое место получила София Ларина из Макеевки, второе место - Ариэль Эспиноза из Мексики, Мария Хосе Гарсон Бермудез из Колумбии. Специальными призами было отмечено много стран, в том числе прекрасный танец из Индии, рисунки из Китая и Великобритании. И многие другие», - отметила Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что все победители, лауреаты и дети, отмеченные специальными призами жюри, получат награды в России от глав территориальных подразделений Росприроднадзора. Иностранные участники получат подарки курьерскими службами.

Главная миссия проекта - повысить уровень экологической культуры среди молодежи, выявить талантливых детей, подростков, поощрить их и провести экологическое просвещение, популяризовать тему экологии и бережного отношения к природе. Премия учреждена Росприроднадзором весной этого года. За шесть месяцев поступило 9,5 тысяч заявок, принято – 6000 работ, соответствующих положению конкурса. В финал премии прошло около 650 работ, которые вошли в шорт-лист для жюри. Все работы опубликованы на Rutube. Председателем конкурсной комиссии стала Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.