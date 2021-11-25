Дорожное покрытие отремонтировали на школьном маршруте в Самарской области

В Большеглушицком районе Самарской области по нацпроекту отремонтировали 12 км дороги Большая Глушица – Пестравка – Березовка – Большая Дергуновка, по которой проходит школьный маршрут. Об этом сообщает региональное правительство.

В рамках ремонта подрядчик восстановил кромки покрытия, обновил нижний и верхний слои асфальта. Также в порядок привели мосты через реку Большой Иргиз и овраг Березовый. На сооружениях переустроили деформационные швы и мостовое полотно, обновили конструкцию дорожной одежды и уложили новый асфальт, обустроили дренажные системы и водоотводы, выполнили ряд других работ.

В общей сложности дорожники заменили 133 знака и установили еще 86 дополнительных. Большинство из них предупреждают водителей о повороте с ограниченной видимостью или малого радиуса, запрещают обгон и ограничивают максимальную скорость, пишет НИА «Самара».

Отмечается, что ремонт прошел в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По участку проходит школьный маршрут для детей из Дергуновки, Александровки, Мокши.

В ноябре в Самарской области объявлен месячник по безопасности дорожного движения. Проводятся профилактические беседы, занятия, акции, различные тематические мероприятия с населением всех возрастных групп, а также установка знаков, ограждений, светофоров, искусственных неровностей, шумовых полос около школ, детсадов и больниц.