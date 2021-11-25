Ляшко заявил о введении на Украине военного положения с 1 декабря

Экс-депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский введет в стране военное положение, сообщает телеканал «Известия».

Он отметил, что решение об этом будет принято на заседании Совета национальной безопасности. Ляшко считает, что военное положение могут ввести на всей территории Украины сроком на два месяца. По его словам, делается это с одной целью: ограничить свободу слова и запретить митинги, ведь в стране заметно возросло недовольство политикой властей.

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