Посол РФ в США отреагировал на санкции против МФТИ
Посол РФ в США Анатолий Антонов отреагировал на санкции против МФТИ, сообщает телеканал «Известия».
По его словам, новые рестрикции не дают нормализовать отношения.
Ранее США ввели санкции против Московского физико-технического института. Решение предполагает применение экспортных ограничений. Институт назвали военным пользователем продукции. Также США внесли в санкционный список компании из Китая и Пакистана. К организациям применят жесткий экспортный контроль.
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