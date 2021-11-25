Политолог Рар назвал недостаточным внимание ФРГ к отношениям с Россией

Новое правительство Германии заявило о готовности к диалогу с Россией, однако политолог Александр Рар считает, что кабинет министров ФРГ уделил недостаточно внимания отношениям двух стран в коалиционном договоре, передает телеканал «Известия».

«Мне кажется, что Германия должна была больше понимать интересы России, Германия должна была заявить, что она заинтересована в сотрудничестве Европейского союза с Евразийским экономическим союзом. Вот такие фразы — они, конечно, были бы более конструктивными, они бы позитивно повлияли на отношения», — заявил Рар.

Он уверен, что перестановки в немецком правительстве не скажутся на вводе в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Он уже построен, рано или поздно войдёт в эксплуатацию, я не думаю, что «Зеленые» будут его каким-то образом тормозить, я думаю, что ему ничего не грозит», — отметил эксперт.

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