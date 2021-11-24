Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия обеспокоена отклонением ядерной программы Ирана от СВПД
Общество
Метеоролог предупредил о похолодании до -30 в ряде регионов России
Общество
ГД 16 декабря может рассмотреть проекты о введении QR-кодов для граждан
Спорт
Боксер Шульский посоветовал противнику Ойалу опасаться «русских кулаков»
Мир
В Минобороны рассказали об атаке ВВС Израиля на Сирию
Спорт
Тренер «Наполи» не пожал руку Витории после игры со «Спартаком»
Общество
Прокуратура проверит инцидент с севшими на мель двумя баржами в Баренцевом море
Мир
Посол РФ раскритиковал санкции Вашингтона санкции против МФТИ
Наука
Коронавирус у беременных может вести к нарушению психики у плода
Мир
Байден намерен добиться исключения санкций против СП-2 из бюджета США
Сюжет:

Более 40 км дорог отремонтировали по нацпроекту в Краснодарском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Кубани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 43 км региональных трасс. Всего до конца года планируется модернизировать 160 км дорог.

«Благодаря нацпроекту ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру, ремонтируем и строим новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами», — сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Губернатор отметил, что дорожные службы отремонтировали 43 км региональных трасс в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В том числе 15 км автодороги от станицы Роговская до станицы Новониколаевская, почти 11 км трассы между станицами Кавказская и Новопокровская, сообщает ИА KrasnodarMedia.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021