Более 40 км дорог отремонтировали по нацпроекту в Краснодарском крае
На Кубани по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 43 км региональных трасс. Всего до конца года планируется модернизировать 160 км дорог.
«Благодаря нацпроекту ежегодно улучшаем дорожную инфраструктуру, ремонтируем и строим новые важные для транспортного сообщения участки между городами и районами, отдаленными населенными пунктами», — сказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Губернатор отметил, что дорожные службы отремонтировали 43 км региональных трасс в Сочи, Северском, Калининском, Новопокровском и Усть-Лабинском районах. В том числе 15 км автодороги от станицы Роговская до станицы Новониколаевская, почти 11 км трассы между станицами Кавказская и Новопокровская, сообщает ИА KrasnodarMedia.