«Союз-2.1б» стартовала с Байконура для доставки 700 кг грузов на МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Байконур. Ракета выведет на орбиту корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал». Общая масса полезной нагрузки составляет более 8 т — это рекорд для запусков на «Союзе-2». Корабль направляется к МКС, полет займет двое суток. Для российских ракет-носителей этот запуск к станции стал 19-м в этом году, сообщает телеканал «Известия». На МКС доставят 700 кг грузов, в том числе питание и аппаратуру. Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что модуль «Причал» расширит возможности стыковок. В общей сложности для кораблей есть пять мест соединения. Первую стыковку к «Причалу» запланировали на 18 марта.

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