Режим чрезвычайной ситуации из-за болезни свиней отменили в ХМАО

В Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа отменили режим чрезвычайной ситуации. Он действовал из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Очаг заболевания был выявлен в крестьянско-фермерском хозяйстве «Капсамун» на прошлой неделе. Из-за заболевания погибло около 20 свиней. На территории объявили карантин, поголовье свиней пришлось ликвидировать. Об этом сообщает Muksun.fm.

На текущий момент на ферме завершена санитарная обработка, туши свиней утилизированы. В связи с этим руководитель муниципалитета Андрей Трубецкой подписал постановление об отмене режима чрезвычайной ситуации 24 ноября.

Предполагается, что вирус мог быть завезен из другого региона.