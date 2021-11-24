Журналист МИЦ «Известия» победил в конкурсе «Серебряная ГаZета»

Финансовый университет при правительстве России подвел итоги всероссийского конкурса деловой журналистики «Серебряная ГаZета». В номинации «Лучший ТВ-сюжет» победил журналист МИЦ «Известия» Николай Иванов. Список призеров и победителей опубликован на сайте образовательного учреждения.

Для участия в конкурсе был выбран сюжет «Суэцкий тромб», созданный для программы «Добров в эфире».

Жюри также отобрало призеров и победителей в категориях: «Лучший радиосюжет», «Лучшая публикация в СМИ», «Лучший интернет-блог», «Дебют».

В сентябре проекты МИЦ «Известия», РЕН ТВ и Пятого канала завоевали 10 наград на конкурсе «МедиаБренд-2021» в области телевизионного маркетинга, продвижения и дизайна. Так, проект «Мусорное наследство. Что мы оставим после себя» завоевал первое место в номинации «Лучшее оформление интернет-проекта».

Конкурс деловой журналистики «Серебряная ГаZета» проходил в России с 12 апреля по 26 ноября 2021 года. Целью мероприятия стало содействие профессиональному росту и творческому развитию молодых талантов в сфере массовых коммуникаций. В конкурсе приняли участие молодые журналисты федеральных и региональных СМИ и интернет-блогеры, работающие в рамках финансово-экономической тематики.