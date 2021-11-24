Путин одобрил введение ответственности за темпы перехода на российское ПО

Путин одобрил введение ответственности за темпы перехода на российское ПО

2021-11-24 17:04:40

2021-11-24 17:04:40

2021-11-24 17:04:40

2021-11-24 17:04:40

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