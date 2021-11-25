Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Балда»

Режиссер: Ксения Зуева. В ролях: Андрей Смоляков, Даниил Чуп, Наталья Павленкова, Жан-Мишель Щербак.

В основу третьего эпизода «‎Сказок Пушкина. Для взрослых» легла история о попе и работнике его Балде. Действие хрестоматийного произведения перенесено в наши дни. Всем знакомый сюжет превращается в историю о народном мстителе. По сюжету молодой человек по прозвищу Балда (Даниил Чуп) спасает подполковника (Андрей Смоляков) от покушения, становится его телохранителем и покоряет всю его семью…

С 24 ноября, на more.tv.

«Забезу. Уши с хвостиком»

Фото: more.tv

Режиссер: Захар Мартышкин. В ролях: Марина Логунова, Михаил Волков, Ирина Литвинова.

Главная героиня анимационной картины — обаятельная малышка Забезу, чья мама — креативная Зайка, а папа — сильный и умный Обезьян-космонавт. Любознательная Забезу вместе с родителями, любимой ящеркой Бадди, друзьями и соседями живет в красочной и экологичной Вселенной лесного города.

Доступен на more.tv.

Театр

«Щелкунчик»

Фото: КЦ «Меридиан»

Имперский Русский балет под руководством Гедиминаса Таранды приглашает посмотреть самую волшебную из историй об удивительных снах, которые случаются только в рождественскую ночь. Музыка Петра Чайковского, знаменитая сказка Гофмана, яркие декорации и талантливые артисты — всё не только настраивает на праздничное настроение, но и знакомит с лучшим образцом русского классического балета.

29 ноября, 19:00, КЦ «Меридиан», Большой зал

«Много шума из ничего»

Фото: Московский Губернский театр

Режиссер: Анна Горушкина. В ролях: Александр Фролов, Андрей Щеткин, Сергей Медведев, Василий Шмаков, Андрей Щеткин, Евгений Сыркин и др.

Знаменитая пьеса Шекспира впервые была поставлена более 400 лет назад. Это одно из самых неоднозначных произведений автора — комедия, в которой за каждым поворотом сюжета героев ждут совсем нешуточные страсти и события, грозящие вот-вот разразиться трагедией.

27, 28 ноября, Московский Губернский театр, Малая сцена

«Свадьба Кречинского»

Фото: Театр Российской Армии

Режиссер: Аня Макеева. В ролях: Петр Кислов, Анна Глазкова, Игорь Марченко, Сергей Данилевич, Александр Аргос, Екатерина Шарыкина, Мария Швыдко, Денис Демин, Роман Радов.

Спектакль по одноименной пьесе Александра Сухово-Кобылина, интерес к которому не ослабевает с годами. Для Кречинского люди — пешки, он легко их переставляет по доске судьбы и при необходимости готов скинуть тех, кто ему не нужен. Но знакомство с Лидочкой, полной его противоположностью, заставляет взглянуть на этот мир иначе, задуматься и впервые сделать нелегкий выбор — остаться собой или ответить взаимностью.

25, 26 ноября, 19:30, Театр Российской Армии.

Концерты

«Золотые хиты рока»

Фото: Государственный Кремлевский Дворец

Симфонический оркестр Москвы «Русская филармония» представит новую жизнь вечных хитов Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. В этот вечер на сцену выйдут короли рок-сцены Магнус Баклунд, Симоне Романато и дирижер Ульф Ваденбрандт. У шведских артистов огромная армия поклонников и фанатов на всех континентах, и московскую публику они уже покорили своим темпераментом.

27 ноября, 19:00, Государственный Кремлевский дворец

«Рождественский пост»

Фото: КЗ «Зарядье»

В «Зарядье» состоится мировая премьера музыкальной драмы композитора Сергея Ахунова на текст Сергея Завьялова. Действие драмы происходит в блокадном Ленинграде в период с 29 ноября 1941 года по 7 января 1942 года. В исполнении принимают участие оркестр Musica Viva, Новый Русский Квартет, Минин-хор, ансамбль Ex Libris и чтецы. В постановке будут использованы отрывки из фильма «Третья Мещанская» режиссера Абрама Роома (1928 год).

29 ноября, 19:00, КЗ «Зарядье», Большой зал

«JAZZ Мирового кино»

Фото: Московская консерватория

Большой джазовый оркестр Петра Востокова представит программу из джазовых версий всеми любимых мелодий, как из старых классических фильмов, так и из современных хитов. Необычные аранжировки песен и композиций из «Бондианы», «Серенады солнечной долины», «Авиатора», «Волшебника страны Оз» станут отличным музыкальным дополнением первого зимнего дня.

1 декабря, 19:00, Московская консерватория, Большой зал

Концерт Стивена Ридли

Фото: Московский Дом музыки

Первый сольный концерт известного британского пианиста в России. Стивен Ридли — один из самых экспрессивных и ярких музыкантов нашего времени. Его имя стало настоящей сенсацией — только за последние несколько лет у него появились сотни тысяч поклонников по всему миру. Он выступал на одной сцене со Стингом, U2, Робби Уильямсом и Sia, играл для английской королевы, президентов США и России.

29 ноября, 19:00, Московский Дом музыки

Выставки

«Михаил Врубель»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Третьяковская галерея представила многогранный мир Врубеля. На выставке будет представлено более 300 произведений. Для экспозиции доставили более 100 работ из Русского музея и из 17 музейных и частных коллекций. Живопись, графика, монументальные панно для особняков, плафон с горизонтальной экспозицией, скульптура, майолика, фотографии, костюм — всё это многообразие творчества Врубеля можно увидеть на трех этажах галереи.

До 8 марта, Новая Третьяковка

47-й Российский антикварный салон

Фото: Гостиный двор

На выставке будут представлены драгоценности французских и британских правителей. Особое место в экспозиции займет эскиз фигуры «Рядовой Астраханского Кирасирского полка» к картине-панораме «Бородинская битва» с подписью художника Франца Рубо. Также посетители увидят офицерские мундиры и кирасы; кинжалы, кортики, ножи и пистолеты разных народов и стран.

С 24 по 28 ноября, Гостиный Двор

«Ленинград. Дорога жизни»

Фото: Музей Победы

Временная экспозиция приурочена к 80-летию со дня открытия легендарной трассы, проложенной в годы войны по льду Ладожского озера. На площади более 700 кв. м представили около 300 экспонатов. Один из разделов экспозиции посвящен жизни в блокадном Ленинграде — культуре, науке, производству, быту горожан. Гости музея увидят подлинные вещи блокадников, одежду и военную амуницию, фотографии, живописные работы.

До 30 января, Музей Победы

Фестивали и ярмарки

Первый Московский международный VR-фестиваль

Фото: Отдел коммуникаций «Красного квадрата»

Это новый ежегодный формат, который объединит лучший контент в формате виртуальной реальности со всего мира. В этот раз московской аудитории представят 24 художественных VR-проекта из 12 стран. Тема фестиваля в этом году — «Фокус на Францию». Инициаторами и организаторами фестиваля выступили интерактивная студия Less Media Group и медиагруппа «Красный квадрат».

C 26 ноября по 12 декабря, Центр современного искусства МАРС, парк виртуальных развлечений ARena Space, Музей кино

XVIII Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный Ангел»

Фото: Музей Победы

В течение недели зрители увидят 156 кинолент из 12 стран. В конкурсную программу вошли 90 картин в четырех номинациях: полнометражное игровое кино, короткометражное, документальное, анимация. Запланирован и вечер памяти музыканта, артиста Петра Мамонова с участием кинорежиссера Павла Лунгина. В рамках фестиваля детей ждут творческие и образовательные мероприятия.

С 23 по 30 ноября, Музей Победы

Russian Film Week

Фото: Russian Film Week

Зрители увидят более 20 премьерных лент минувшего года: «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова, «Грех» Андрея Кончаловского, «Трое» Анны Меликян, «Северный ветер» Ренаты Литвиновой и другие. Победитель получит премию «Золотой единорог» (Golden Unicorn Awards) на закрытии фестиваля — в этот раз церемония пройдет в театре Royal Haymarket при участии Данилы Козловского и Александра Цыпкина.

С 28 ноября по 5 декабря, Лондон, кинотеатр ODEON

Dubai International Content Market 2021

Фото: Dubai International Content Market

В этом году в DICM впервые примут участие российские производители и дистрибьюторы. В рамках объединенного стенда Russian Content Worldwide, организованного «Роскино» при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда кино и комитета по туризму города Москвы, представят художественные фильмы, сериалы и анимацию.

24–25 ноября, Dubai Expo, Дубай

Открытие ГУМ-катка

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Зимний сезон начинает на Красной площади ГУМ-каток. 16-й год подряд у елки в самом сердце столицы собираются любители активного отдыха. Любой желающий сможет покататься на коньках. А те, кто неуверенно стоит на льду, — взять уроки у опытных тренеров. Согреться можно горячим чаем с блинами в кафе при катке и рядом, на ГУМ-ярмарке.

С 29 ноября, Красная площадь.