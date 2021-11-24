Власти Ижевска отказались от планов по продлению улицы Репина

Власти Ижевска (Удмуртия) приняли решение отказаться от планов по продлению улицы Репина до улицы 10 лет Октября. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

По его словам, документ на разработку проекта будет аннулирован. Лесную полосу, отведенную под строительство дороги, вернут в состав городских лесов.

Между тем, как отмечает Udm-info.ru, в Ижевске продолжают работать над усовершенствованием транспортной инфраструктуры микрорайона Культбазы. По данным издания, планируется строительство второй полосы движения по улице Серова от 10 лет Октября до улицы Тимирязева.

Проектную документацию подготовят в 2022 году, реализация проекта стартует в 2023-м. Также муниципалитет готов начать проектирование продления улицы Грибоедова до переулка Северного.