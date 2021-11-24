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В Windows 10 и 11 нашли дающую права администратора уязвимость
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В Windows 10 и 11 нашли дающую права администратора уязвимость

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В операционных системах (ОС) Windows эксперт по кибербезопасности Абдельхамид Насери обнаружил уязвимость, которая дает возможность любому пользователю локального персонального компьютера (ПК) получить права администратора. Об этом сообщает Bleeping Computer 22 ноября.

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Отмечается, что уязвимость была обнаружена во всех актуальных версиях ОС Microsoft, таких как Windows 10, Windows 11 и Windows Server 2022.

Насери отметил, что обнаружил способ сделать любого пользователя администратором, несмотря на то, что уязвимость CVE-2021-41379 была ранее исправлена Microsoft в кумулятивном патче. Эксперт по кибербезопасности нашел путь обхода этого исправления, а затем еще один, более эффективный способ воспользоваться уязвимостью.

Он продемонстрировал код эксплойта (компьютерная программа или фрагмент программного кода, применяемые для проведения атаки на вычислительную систему. — Ред.) в публично доступном репозитории хостинга проектов Github.

В Bleeping Computer проверили эксплойт Насери. На Windows 10 программа отработала лишь несколько секунд, после чего полномочия аккаунта повысились до системного уровня (System) администратора.

Как отметили в компании, права администратора на ОС Windows дают возможность управлять всеми действиями на устройстве без ограничений, включая установку любых приложений и свободное распоряжение информацией иных пользователей.

27 августа специалисты фирмы Wiz получили доступ к аккаунтам и базам данных облачного сервиса Microsoft в ходе проверки. Отмечается, что уязвимость скрывалась в сервисе платформы по обслуживанию баз данных Cosmos DB.

В компании предположили, что ряд недостатков в функции Cosmos DB создал лазейку, позволяющую любому пользователю загружать, удалять или манипулировать огромной коллекцией коммерческих баз данных.

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