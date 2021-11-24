Жительница Уфы пострадала из-за схода снега с крыши дома

В Уфе 22-летняя девушка получила травму из-за схода снега с крыши жилого дома. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба управления гражданской защиты города.

Инцидент произошел во вторник, 23 ноября. В травмпункт города обратилась пострадавшая 1999 года рождения и рассказала, что получила травму головы в результате схода снега с крыши жилого дома на Коммунистической улице, пишет REGNUM.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь. От госпитализации девушка отказалась. Спасатели огородили опасный участок. В среду кровлю очистят от скопившейся снежной массы, пишет «КП-Уфа».

23 ноября пресс-служба регионального Минтранса сообщила, что в Московской области более 300 единиц техники вышли на очистку и обработку дорог противогололедными материалами. Всего техника обработала свыше 7,7 тыс. км дорог в ночь на 23 ноября.