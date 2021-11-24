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Sukhoi Superjet выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске

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Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), выполнявший рейс Челябинск — Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска. Об этом 24 ноября сообщает Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

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Как сообщается, днем 24 ноября самолет выкатился на расстояние приблизительно 30 м.

На борту воздушного судна находились 81 пассажир и 6 членов экипажа, пострадавших нет.

В ходе проверки будет дана оценка действиям членов экипажа, а также действиям наземных служб аэродрома. На место происшествия выехала следственная группа Восточного МСУТ СК России, которая проводит проверочные мероприятия.

Ранее, 21 июля, европейский концерн Airbus сообщил «Известиям», что авиакомпания «Азимут», эксплуатирующая SSJ100, на авиасалоне МАКС-2021 подписала соглашение с о поставках шести A220-300. Отмечалось, что в настоящее время парк «Азимута» состоит из 15 самолетов SSJ100.

20 июля директор филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут» Олег Гуляев заявил, что в 2021 году планируется выпустить 23 самолета SSJ100, а в 2022 году — 18.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный лайнер, летающий на расстояние до 4,6 тыс. км и рассчитанный на перевозку 98 пассажиров.

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