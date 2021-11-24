В Нижегородской области обязали вакцинироваться жителей старше 60 лет

В ряде российских регионов вводится обязательная вакцинация от коронавируса для определенных категорий граждан, сообщает телеканал «Известия».

В Нижегородской области ввели обязательную вакцинацию для жителей старше 60 лет. Решение принято в связи с напряженной эпидситуацией. Первым компонентом вакцины нужно привиться до 17 декабря. Вторую инъекцию необходимо сделать до 7 января 2022 года.

В Псковской области ввели обязательную вакцинацию для совершеннолетних студентов вузов и учреждений профобразования. Постановление приняло

территориальное управление Роспотребнадзора. Привиться первым компонентом нужно до 10 декабря. Вакцинироваться должны не менее 80% учащихся старше 18 лет.

Депутаты Рязанской облдумы поддержали федеральный законопроект о QR-кодах. В ближайшее время будут разработаны поправки к документу.

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