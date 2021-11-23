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Шойгу сообщил об отработке ВВС США применения ядерного оружия против РФ

Шойгу: 10 бомбардировщиков ВВС США отработали использование ядерного оружия против России
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Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. Об этом во вторник, 23 ноября, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

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«В настоящее время отмечаем значительное увеличение количества полетов непосредственно у восточных рубежей России. Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация военно-воздушных сил Соединенных Штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три», — заявил Шойгу.

По его словам, во всех случаях российские средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов, пишет «Газета.Ru».

«На этом фоне российско-китайская координация становится стабилизирующим фактором в мировых делах», — заключил Шойгу.

19 ноября Россия и Китай провели Третье совместное воздушное патрулирование. В Минобороны РФ рассказали, что авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95мс. Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС Народной-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее, с 14 по 17 октября, Москва и Пекин провели в Японском море оперативно-стратегические учения «Морское взаимодействие — 2021». В частности, экипажи кораблей двух стран отработали совместное тактическое маневрирование и осуществили блокирование подводной лодки условного противника в назначенном районе.

Отмечалось, что от ВМФ РФ были задействованы боевые корабли и суда обеспечения Тихоокеанского флота, среди которых большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», корветы проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Громкий», а также подводная лодка проекта 877 «Усть-Большерецк».

Военно-морские силы Китая были представлены эсминцами «Кунь Мин» и «Нань Чан», кораблем комплексного снабжения, спасательным судном, дизельной подводной лодкой, корветами «Бинь Чжоу» и «Лю Чжоу».

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