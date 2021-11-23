Венгрия и Россия взаимно признают сертификаты о вакцинации

Венгрия и РФ взаимно признают сертификаты о вакцинации, заявил глава МИД Сергей Лавров. Скоро будет объявлено о новых соглашениях с другими странами, сообщает телеканал «Известия». О готовности к сотрудничеству ранее высказались в Израиле. Для решения вопроса создана рабочая группа. Больше новостей по признанию сертификатов ждут в 2022 году.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.