Боксер Кузьмин предрек трудный бой с бразильцем Адиэлом

Российский боксер Сергей Кузьмин, известный как Русский Медведь, оценил перспективы предстоящего поединка с бразильским оппонентом Игором Адиэлом. Бой состоится в рамках боксерского вечера РЕН ТВ 26 ноября.

«Конечно, будет трудно, в боксе никогда нет ничего легкого. Как говорится, на Бога надейся, а сам не плошай», — заявил российский спортсмен по прибытии в Москву.

Как считает бронзовый призер Олимпийских игр Михаил Алоян, у россиянина есть преимущество над соперником.

«Серега — очень увертливый, несмотря на то что он крупный <…>, но он увертливый, он чувствует удары, дистанцию, и вот это козырь Сергея. Он может хорошо козырь использовать и перевести бой в более поздние раунды и вот победить тем самым», — указал он.

Боксерский вечер состоится 26 ноября. Трансляцию события проведет РЕН ТВ, она начнется в 23:00 мск.

В главном состязании этого вечера будет разыгран титул чемпиона «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Помимо Кузьмина и Адиэла в очередном своем поединке за победу будут сражаться Гаджи Наврузов, Евгений Орлов и Павел Шульский. Среди иностранных боксеров на ринг также выйдет кениец Коллинз Оял.