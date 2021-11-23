Валерий Райков покинет пост директора Театра Романа Виктюка

Валерий Райков досрочно покидает пост директора Театра Романа Виктюка, его сменит Александр Смертин, который ранее занимал должность первого заместителя директора в Центре культуры и искусства «Меридиан». Это следует из приказа департамента культуры Москвы.

«Для меня большая честь для меня работать в театре Романа Виктюка. Со своей стороны, постараюсь приложить максимум усилий, чтобы помочь [худруку театра Азарову] Денису Николаевичу реализовать все задуманные творческие планы», — сказал Смертин в беседе с «Известиями».

Азаров, в свою очередь, поблагодарил Райкова за год совместной работы в театре.

«Сегодня впереди у нас много планов, проектов и задач, которые требуют удвоенной энергии и сплоченной работы административной и творческой команды театра. Надеюсь на продуктивное сотрудничество с Александром Смертиным, высоким профессионалом с серьезным опытом в административно-финансовой сфере», — подчеркнул он.

Азаров был назначен художественным руководителем московского Театра Романа Виктюка 16 декабря 2020 года.

Роман Виктюк умер 17 ноября 2020 года из-за тромбоэмболии, он скончался в Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных в Москве. Режиссеру было 84 года.