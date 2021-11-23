Мужчина погиб при наезде поезда в Иркутской области

Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели мужчины при наезде поезда в Иркутской области. Следователи дадут оценку действиям локомотивных бригад поездов.

Трагедия произошла на 43-м км перегона между станциями Акульшет и Топорок в Тайшетском районе. Мужчина 1979 года рождения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Локомотивная бригада подала звуковой сигнал и применила экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. От полученных травм потерпевший скончался на месте, пишет ИА IrkutskMedia.

Обстоятельства происшествия устанавливает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте. Следователи дадут оценку действиям как потерпевшего, так и локомотивных бригад, а также должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности граждан на объектах железной дороги.