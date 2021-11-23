Ремонт ледового дворца «Ижсталь» в Ижевске вновь перенесли

В Ижевске снова перенесли сроки ремонта ледового дворца «Ижсталь». Он начнется слетом следующего года. Об этом стало известно после встречи болельщиков ХК «Ижсталь» с руководством, тренерским штабом и игроками команды, на которой присутствовал региональный министр спорта Александр Варшавский.

Реконструкция спортивной площадки пройдет на средства из федерального бюджета. За основу возьмут проект ремонта ледового дворца в Барнауле, пишет ИА «Сусанин».

В марте этого года министр спорта заявлял о скором закрытии здания для проведения ремонта, однако этого не произошло. И это уже не первый случай, когда мероприятия по приведению здания в порядок переносятся. О необходимости этого спортивные чиновники говорят с 2017 года. Предыдущие сроки были упущены из-за подорожания строительных материалов.