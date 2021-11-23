Добыча полезных ископаемых выросла в Якутии в 2021 году

Индекс промышленного производства вырос на 21,9% в Якутии в 2021 году. Наибольший рост показала добыча полезных ископаемых.

По сравнению с 2020 годом на 61,4% увеличился объем добычи каменного и бурого угля, на 17,5% — газового конденсата, на 7,4% — нефти. Кроме того, на 67,6% выросла добыча природных алмазов, кроме технических. В 2,2 раза увеличилась добыча природного горючего газа, пишет ИА SakhaNews.

«За последние годы Якутия заметно увеличила промышленные показатели, в основном это обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов, в том числе действующих в рамках территорий опережающего развития. Всё это позволяет улучшать качество жизни людей, строить значимые социальные объекты, создавать рабочие места для жителей республики», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

По обрабатывающим производствам индекс промышленного производства составил 100,8%, по водоснабжению, организации сбора и утилизации отходов и деятельности по ликвидации загрязнений — 108,4%.