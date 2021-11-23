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В Москве начались съемки первого сезона сериала «Бармент»

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Премьеру первого сезона криминальной комедии с интригующим названием «Бармент» можно увидеть уже в феврале 2022 года.

В главных ролях — Ефим Петрунин, Игорь Жижикин, Андрей Борисов, Кристина Юдичева, Михаил Горевой, Сон Лео, Анна Семенович, Антон Ескин, Юрий Грубник, Константин Шелягин, Антон Лапенко, Екатерина Каратаева и др.

Режиссерами и продюсерами сериала выступили Галя Шиян, Александр Коваленко, Светлана Кобракова, Кира Смитт.

В основе сюжета — запутанная история оперуполномоченного Алексея (Ефим Петрунин), которому по наследству достается бар от отца. Не имеющий опыта в ресторанном бизнесе он решает его продать, в игру вступает бизнесмен Константин Щербаков (Игорь Жижикин). Каждая серия — это новое испытание для Алексея, которую мы увидим совсем скоро.

«Мы запустились, это действительно интересный сюжет, потрясающий состав, и я рад быть частью команды», — сказал Игорь Жижикин.

«Для меня это возможность проявить себя не только как актрисы, но и исполнить трюки в кадре самостоятельно. Это действительно интересно. Посмотрим, что из этого выйдет. Именно в эту секунду я безумно рада быть здесь. И мы сделаем проект не хуже, а, может, даже лучше, чем «Полицейский с Рублевки», — отметила Кристина Юдичева.

«Для меня это безумный опыт, это новое веяние в карьере. Я добился успехов в блогерстве и собрал аудиторию в 3М человек в «ТикТок». А сейчас работа с такими мастодонтами кино, как Игорь Жижикин, Михаил Горевой, Юрий Грубник, — это возможность и шанс, за который я благодарен», — добавил Сон Лео.

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