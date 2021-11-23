Кайл Риттенхаус призвал Байдена не осуждать его раньше времени

Кайл Риттенхаус призвал Байдена детально изучить его дело. Юноша попросил президента не осуждать его раньше времени, об этом он заявил в интервью Fox News. На прошлой неделе подозреваемый был оправдан по делу об убийстве в 2020 году. В ответ на это Байден заявил, что обеспокоен решением суда присяжных, передает телеканал «Известия». Риттенхаус застрелил двух человек, еще одного ранил во время протестов BLM в Висконсине. Обвиняемый назвал свои действия самообороной и добавил, что это не имеет отношения к политике. В то же время в Портленде прошел митинг в память об одной из жертв Риттенхауса — Джозефе Розенбауме.

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