Непогода обрушилась на Хабаровский край и Сахалинскую область

В аэропорту Хабаровска задерживается десять рейсов. В четырёх районах края отменены занятия в школах. Непогода в Хабаровском крае продержится до 24 ноября, передает телеканал «Известия».

Сохраняется сильный снегопад, на севере края ветер до 30 м/с. На всей территории региона введен режим повышенной готовности.

Снежный циклон обрушился на Хабаровский край в ночь на понедельник. В краевой столице бушует сильная метель с порывами ветра до 20 м/с. На автодорогах Хабаровска

образовались серьезные пробки. Непогода затруднила работу междугороднего транспорта. Закрыто движение для автобусов по шести направлениям.

Для оказания помощи автомобилистам на основных выездах из Хабаровска организовано дежурство спасателей.

Сильные метели привели к отключениям электроэнергии в 13 селах Хабаровского края. В населенных пунктах работают бригады для ремонта линий электропередачи.

В 11 селах на юге Сахалина люди остались без электричества. Остров приходит в себя после мощного циклона. Штормовой ветер оборвал провода на четырех ЛЭП. В ликвидации последствий непогоды задействованы 19 бригад и 22 единицы техники.

В Еврейской автономной области мощный снегопад парализовал движение на дорогах. В Биробиджане пассажиры вытаскивали автобусы из сугробов. Десятки машин застряли во дворах и на загородных трассах. Подразделения МЧС перевели в режим оперативной готовности.

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