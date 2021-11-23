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Эксперт заявила о высмеивании Россией Швеции из-за слов министра о помощи Киеву

SVT: Россия подняла Швецию на смех из-за слов министра Хультквиста о военной помощи Киеву
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Россия высмеяла министра обороны Швеции Петера Хультквиста после его заявления об отправке военных на Украину. Об этом в интервью телеканалу SVT рассказала эксперт стокгольмского Института оборонных исследований Каролина Вендиль Паллин.

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«Россия высмеивает Швецию», — сказала Паллин, комментируя последнее заявление посольства России в Швеции на своей странице в Facebook.

Она также отметила, что отношения двух стран продолжают ухудшаться.

На прошлой неделе министр обороны Швеции заявил, что военное ведомство страны поддерживает предложение ЕС о создании военно-тренировочной базы на Украине. По его словам, это означает, что Швеция может направить на украинскую территорию своих офицеров для обучения местных солдат.

После этого посольство России в Швеции на своей странице в Facebook в ответ напомнило министру о поражении его страны в Полтавской битве в 1709 году.

«Он не первый военный лидер Швеции, который пытается запугать Россию мощью доблестной армии, планируя отправить своих военных на Украину», — говорилось в заявлении диппредставительства.

В посольстве предположили, что Стокгольм не извлек уроки «из былых баталий с Россией, низвергнувших Швецию с великодержавных высот».

Также в дипмиссии посоветовали Хультквисту задуматься о том, чтобы вместо подобной миссии на Украине наладить неоднократно предлагаемый Москвой диалог между военными ведомствами Швеции и РФ о способах восстановления сотрудничества в районе Балтийского моря.

Полтавская битва состоялась 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года. Русские войска разгромили армию Карла XII, битва положила конец доминированию королевства в Европе.

20 ноября обозреватель Матс Юхан Ларссон заявил, что военные амбиции Швеции могут закончиться провалом. Так он прокомментировал напоминание посольства России в Швеции об исходе вторжения на территорию современной Украины во время Северной войны.

По мнению шведского журналиста, в Москве на забыли, что шведскому королю Карлу XII помог командир казаков Иван Мазепа, который в России считается предателем, а в сегодняшней Украине — национальным героем.

Ларссон подчеркнул, что Москва не готова терпеть ничьего вмешательства в регионе.

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