Крышу школы-интерната в Нижнем Тагиле отремонтируют за 5 млн рублей

Из бюджета Свердловской области выделят 5,6 млн рублей на ремонт крыши дома-интерната в Нижнем Тагиле. Об этом говорится в документах, опубликованных к торгам по поиску подрядчика.

В требованиях тендера указано, что все ремонтные работы необходимо завершить не позднее, чем за два месяца со дня заключения контракта.

Также подрядчику запрещено ремонтировать крышу в то время, когда в школе находятся ученики. Кроме того, шум от работ не должен доставлять дискомфорт жителям близлежащих домов. После завершения ремонта весь строительный мусор требуется утилизировать, пишет ТагилСити.Ру.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле за два года обновили более 40 км пешеходных дорожек на 70 улицах. Летом 2021 года обновление тротуаров осуществлялось на 16 улицах. Также отремонтировано 12 пешеходных дорожек, которые расположены вдоль дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».