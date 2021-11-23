Небензя заявил об отсутствии напряженности на границе РФ и Украины
Никакой напряженности на границе России с Украиной нет, заявил постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя, передает телеканал «Известия».
Дипломат отметил, что российские войска осуществляют передвижение по своей территории, а о напряженности заявляют те страны, которые думают, что Россия должна держать войска там, где они считают нужным.
Ранее ряд западных СМИ заявляли о якобы возможном вторжении на Украину. В частности, телеканал CBS News заверял, что такая угроза нарастает с наступлением холодов.
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