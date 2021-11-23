Роспотребнадзор разрабатывает самый точный тест на COVID-19

Роспотребнадзор создает самый точный тест на COVID-19. Экспресс-система позволит определить результат за 15 минут. Новинка будет нацелена сразу на два участка генома вируса, передает телеканал «Известия».

Разработка особенно полезна для определения новых штаммов. Диагностика станет быстрее, но не дороже прежних тестов. По словам разработчиков, в России и за рубежом аналогов новому экспресс-тесту не существует. Сейчас система находится на этапе внедрения в производство.

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