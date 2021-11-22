Новый троллейбусный маршрут запустят от Иркутска до поселка Молодежный

Новый троллейбусный маршрут свяжет Иркутск и поселок Молодежный в Иркутском районе. Об этом стало известно 22 ноября в ходе личного приема граждан, который провел губернатор Игорь Кобзев.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов, сейчас ведомство проводит необходимые согласования для запуска маршрута. ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области» обследует маршрут на соответствие требованиям безопасности.

Протяженность линии составит 14 км. На ней планируется использовать современные троллейбусы с автономным ходом, поскольку в Молодежный не проведена контактная троллейбусная сеть, пишет ИА IrkutskMedia.

Запуск запланирован на I квартал 2022 года. Пока что рейсы предлагается выполнять в часы пик – утром и вечером.

«До 1 февраля министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области проработает все вопросы по запуску межмуниципального троллейбусного маршрута. При этом все льготы регулярных перевозок пассажиров и багажа городским наземным электротранспортом должны быть сохранены», — подытожил глава региона.