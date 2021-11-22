Полсотни грунтовых дорог отремонтируют в Севастополе

В Севастополе стартовал ремонт грунтовых дорог, не относящихся к дорогам общего пользования. Об этом рассказал директор департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Павел Иено.

По его словам, первым объектом, который привели в порядок, стал объезд аэродрома в Юхариной балке. По нему было много обращений от местных жителей, которые ждали ремонтных работ шесть лет.

«21 октября мы приступили к работам и 17 ноября все завершили, — рассказал начальник департамента. В общей сложности было заасфальтировано 2 км дорог, пишет ИА SevastopolMedia.

Программа благоустройства грунтовых дорог рассчитана на три года. Перечень объектов формируется по заявкам от муниципалитетов. Сейчас в нем числится полсотни грунтовок.